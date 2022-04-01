林襄（左起）、沐妍、Yuri、陳伊。（狼谷娛樂提供）

Yuri（左起）、沐妍、陳伊、林襄擁有大批粉絲愛戴。（狼谷娛樂提供）

林襄（左起）、Yuri、陳伊、沐妍在西門街頭開心自拍。（狼谷娛樂提供）

最近不少YouTuber發起「酒精路跑」活動，一群人只要在步行途中，經過任何一間超商、酒吧等有賣酒類的商店，就必須入店買一瓶酒來喝，且在到達下一間店前，必須飲用完畢。狼谷娛樂自製實境節目《Help！女孩花惹Fun》，這次發揮創意、舉一反三，特別規劃「舞告讚！Dancing路跑」，由樂天啦啦隊沐妍、陳伊、林襄、Yuri必須在西門町，依照指定路線路跑，途中經過店家若聽到任何音樂，則必須跳完一段熱舞，才能繼續前進，如果沒有在30分鐘內完成任務，須接受殘酷懲罰。

沐妍身穿粉紅色短版上衣和短褲，放風渾圓美胸和小蠻腰，聽見歌曲開始扭腰擺臀，跳出性感舞姿，並且對著鏡頭撩髮、拋媚眼，擺出撫媚表情，甚至做出抖胸舞。而低胸的衣領設計，只要彎下身、蹲下，讓沐妍傲人的上圍呼之欲出，跟著節奏狂晃相當惹火。對此，身旁的粉絲嗨爆，紛紛嗨喊：「最愛沐妍」、「沐妍好性感」、「真的是用生命在跳舞」、「太震撼了！」。

另外，擁有E級魔鬼身材、IG破百萬追蹤的林襄，越跳越嗨！白色短版上衣、短褲，遮掩不住火辣身材，美胸配合強烈節奏抖動，甚至大開M字腿、下腰等撩人姿勢，嫩白雙腿一覽無遺，性感又不失力量的舞姿，把旁邊的襄民們都電暈了！粉絲樂翻：「太美了吧！」、「林襄好可愛」、「太襄了」。而錄影後林襄表示：「雖然自己還有很多地方要學習，但有沐妍、陳伊、Yuri一起主持，讓我比較不緊張，越來越放得開。」

有「甜心虎牙」之稱，臉書擁有147萬追蹤，IG粉絲數也有51.8萬的陳伊，在節目中活潑大方、搞笑幽默的表現，深受觀眾喜愛，當天錄影不僅展露姣好身材、性感蜜大腿，還在路邊抱著電線桿大跳鋼管舞，對著鏡頭秀電臀舞，現場男性粉絲都high炸，並且製作單位笑虧：「攝影師要流鼻血了」。陳伊也表示：「平常都在球場上跳舞，這次來到西門町在路邊跳舞，很有趣！看到粉絲特別來加油，也很開心。」。

「最正啦啦隊女神」、曾演出《刻在你心底的名字》等國片的樂天女孩Yuri〈陳怡叡〉，甜美笑容、長相清秀，也解放誘人曲線，身穿綠色緊身上衣、牛仔短褲，大方秀出螞蟻腰！而上衣貼身設計，也洩漏她的渾圓胸型，令粉絲看了臉紅心跳，並且讚譽有加：「好美」、「身材太好了」、「更本仙女」。

「舞告讚！Dancing路跑」不再只是追求跑步成績，透過舞蹈，讓路跑變得更多歡樂，同時不僅讓主持人沐妍、陳伊、林襄、Yuri大方展現舞姿，吸引粉絲前來應援，也帶動當地觀光事業，拉近民眾的距離，製作單位表示：「希望能帶給粉絲新的追星體驗，鼓勵粉絲一同參與節目。」，沐妍錄影結束後也分享錄影心得：「好玩極了！每個禮拜都很期待節目播出！」。狼谷娛樂節目《Help！女孩花惹Fun》，每集將設計不同遊戲關卡，讓四位主持沐妍、陳伊、林襄、Yuri接受新挑戰，敬請鎖定每週五晚上9點狼谷娛樂台，同時狼谷娛樂官方YouTube同步播出。