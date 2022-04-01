Juice Boy近日推出新作品。（華納音樂提供）

嘻哈新人Juice Boy於3年前以一首〈Paradise〉在網路上掀起討論，點聽直逼600萬，甚至被瘦子、高爾宣等轉發，年僅19歲的Juice Boy，以其迷人聲線及鮮明風格備受矚目，最近以〈Fake〉重新出發，Juice Boy表示自己在國三升高一那年暑假，因為聽到海外歐美歌手Juice Wrld的音樂，於是開始試著創作，一路上很幸運地遇到了不少貴人，「很多圈子裡的前輩給了我很多建議，像是曾經跟瘦子一起吃飯，飯局上他跟我說了一些提醒晚輩的話，當初有聽沒有懂，但是現在大一點比較能理解了」。

他對瘦子的欣賞感到受寵若驚，表示對方是外在、內涵都值得學習的前輩，也提到因出爆紅歌曲帶來的名氣與周遭人事物的虛假，「不被這些事物蒙蔽了初衷才是最重要的」，笑說因為歌曲爆紅後，不有一些根本沒交集的朋友特別來聯絡他。展望2022年，Juice Boy除了預告之後將陸續推出新作品，也希望有機會和欣賞的藝人合作，包括陳忻玥、瘦子、李芷婷、周湯豪以及同門的Marz23等。