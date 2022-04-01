分析羅智強選桃園市長 洪秀柱直白說出真心話

國民黨近日徵詢桃園市長人選，台北市議員羅智強最快本周末宣布參選桃園市長。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，羅智強是很有智慧且有行動力的人，到哪裡都可以選，重要的是地方上需不需要他，舉辦初選很好，但要每一位參加初選的同志都願賭服輸，否則什麼制度都會有缺點。

國民黨桃園市長布局陷入困局，桃園市議長邱奕勝力挺立委呂玉玲，也有意參選的台北市議員羅智強則透露最快本周末宣布參選桃園市長，黨祕書長黃健庭昨和羅智強密談2小時，但雙方未達成共識。

被問到國民黨若不辦初選，羅智強恐參選到底，是否擔憂國民黨在桃園鬧分裂，國民黨前主席洪秀柱上午出席「柱柱姐說故事人類文化公司新書發表會」受訪表示，「當然會擔心」，很多時候安內攘外，之前她陪羅智強在高雄行走，有人問到，羅智強到什麼地方競選比較適合？她當時回說，哪裡都適合，重要的是地方上需不需要羅智強，這很重要。

洪秀柱說，現在桃園地方暗潮洶湧，在這種情況之下，自己還會跟羅智強聯繫，不希望內部有不和諧，縱然羅智強最後民調第一，但地方上不太認同，有人用各種不同勢力扯後腿，那對羅智強也沒有好處，而且不是也便宜了綠營。

洪秀柱指出，安內攘外很重要，羅智強是很有智慧且有行動力的人，以羅智強的智慧，到哪裡都可以選，但要記得地方上對他的需求程度如何，來決定他的成功與否。

談到若要安內，是否不希望以初選決定人選，洪秀柱說，只要大家能夠接受，辦初選當然很好，但初選有利弊得失，若大家心胸開闊，而且很替黨著想，且願賭服輸，這對大家都很公平，否則什麼制度都會有缺點。

洪秀柱提到，若乾綱獨斷要誰就誰，你就說主席霸道，她特別談到安內，把所有方式都用盡後才初選，可是大家醜話說在前，大家要同心一致，否則國民黨就永遠不能再起。