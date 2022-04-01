新冠疫情再度炸開，本土確診個案創新高，今天再增加104例本土個案，彰化增加4位都是參加台中婚宴關係鏈，讓大家嘆息「又來了！」春天適合踏青，又逢掃墓潮，大甲媽也要遶境了，「疫情再炸，真掃興啊」。下午3點，縣長王惠美臉書線上說明。

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，繼年6月24日以來，再度出現本土確診破3位數的狀況。彰化也出現4例，疑似是參加台中婚宴的關係鏈，住在和美，縣府下午3點將召開疫情說明會。縣長王惠美照度呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲務必配戴好口罩，做好個人手部衛生與咳嗽禮節。

王惠美表示，彰化縣為提高疫苗接種率，從4月1日起至4月30日， 65歲以上長者、55歲以上原住民不分劑次接種COVID-19疫苗即可領取500元禮券，另18歲至64歲民眾不分劑次接種COVID-19疫苗即可獲得200元禮券；再次提醒民眾儘速前往合約醫療院所接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。