今天在NBA場上湖人以109：122敗給爵士，再次跌出附加賽名單，在沒有詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)情況下要贏球恐怕更加困難，但「魔獸」霍華(Dwight Howard)卻因此獲得不少出場機會，他繼24日砍下24分後，今天再破20分，還搶下全隊最高的12顆籃板。

霍華本季出場時間受到熱議，至今只有15.6分鐘，而且關鍵時刻經常被棄用，對防守實力不佳的湖人來說恐怕不是好選擇。直到戴維斯因傷缺陣，加上近期詹姆斯也不在，霍華得到許多機會，今天以先發身份出戰30分鐘，砍下21分12籃板1抄截，投籃命中率69.2%，還飆進1顆外線，表現亮眼。

"Dwight Howard has finished a few of those in his career." pic.twitter.com/sZ9A7xrYeb — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 1, 2022

此戰他要在禁區苦扛爵士巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)更是艱難任務，後者今天砍下25分17籃板，表現相當強勢，但霍華並沒因此落居下風，在對位上多次挑戰戈貝爾並吃掉對方，第2節還在爵士球員面前投進外線，本季至今他出手11次砍進7顆，命中率相當不錯，沒有因開發新武器而濫投。

而他爆發力雖不如以往，仍頻頻上演灌籃秀，其中與蒙克(Malik Monk)搭配的空中接力更讓人大呼過癮，證明自己絕對還能打。此外除了今天，24日對76人比賽他轟下本季新高24分外帶8籃板，當時禁區對手是MVP大熱門恩比德(Joel Embiid)，還在場上賞了哈登(James Harden)麻辣鍋，真的夠嗆。