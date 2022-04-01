忙到沒時間洗衣服 羅一鈞：我不是重點

被譽為「國民女婿」的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨被爆料指因忙到沒時間洗衣，前天深夜開會前向指揮官陳時中請假，網友為此紛紛揚言要幫洗，甚至行政院長蘇貞昌也慫恿他娶妻。羅一鈞今連連道謝，尷尬回應「請大家不要聚焦在我身上」，很多防疫同仁工作時間比他更晚。

焦糖哥哥陳嘉行昨於臉書發文指出，前天深夜11點40分，羅一鈞向陳時中請假，說自己接下來無法開會，阿中問他有什麼狀況？他回應說：「我必須回家洗衣服，髒衣服已經堆到再不洗就沒衣服穿了」。陳時中覺得對羅一鈞很抱歉，一位公務員到晚上23:40都還得跟他請假，才能回家處理自己的事情。

醫福會執行長王必勝於貼文下回應，「昨天我也在場，羅副真的很真誠……我們幾百天來都是這樣，已經分不清有多久了」。網友也紛紛揚言要國民女婿幫洗衣服，行政院長蘇貞昌今也指出「與太太一同洗衣服是工作壓力之餘很好的紓壓，不知道羅一鈞要不要試試看？」，政府現在有很高額的租金補貼，請羅一鈞考慮看看。對於蘇的說法，羅一鈞今回應「謝謝 我會再去了解」。

羅一鈞今回應，謝謝民眾的好意，不過需要洗衣機的人可能比他更多，還是感謝。他表示「我代表的是成千上百的防疫人員在第一線作戰，我們很多同仁、夥伴，下班的時間比我更晚，半夜還在疫調，檢疫所、機場做篩檢的同仁也是24小時輪班，請大家不要聚焦在我身上，我們是為了維護大家安心的環境」。