原鼓山第二公有市場的田町齋場5年前被登錄為歷史建築，當地居民認為生活受影響，1日拉布條抗議，要求儘速解除指定，高巿府文化局回應，跟文化部申請的經費到位後將啟動修復工程，修復之後的再利用，也會再跟居民討論。

「沒有人希望自家社區中心是個殯葬所！」巿議員李喬如指出，田町齋場保存價值不但令人存疑，也有強占私有財之虞，更重要的是，已經直接影響附近包括厚生里、樹德里、寶樹里、鼓岩里等社區發展與居民生活品質。

文化局副局長林尚瑛表示，當地居民之所以擔心，是因田町齋場曾是葬儀場，因此被當成是嫌惡設施，但事實上，它雖是葬儀場的建築，但戰後做過鼓岩國小的學校校舍，之後很長的一段時間，它也做為鼓山的第二公有巿場。

她說，田町齋場在當巿場的期間，很多居民都到那邊買菜，所以這個空間做什麼機能使用，其實是修復完再利用的方向，並不是它叫做田町齋場，之後就會做葬儀場，可能很多的居民有直接的聯想是這樣，但其實並非如此。