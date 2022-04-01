澳洲政府擬斥資15億澳元（約新台幣320億元），於澳洲北部達爾文市增建港口設施。坎培拉當局坦承有關「新達爾文港」計畫是基於國安考慮，以讓澳軍和美國駐軍免於使用目前由中資企業承租的達爾文港港口設施。

澳洲副總理兼基建交通及區域發展部部長喬伊斯（Barnaby Joyce）3月29日發布聲明，提到澳洲聯邦政府將斥資15億澳元於北領地（Northern Territory）首府達爾文市（Darwin）興建全新港口設施。

針對被澳洲媒體稱為「新達爾文港」的基建計畫，財政部部長伯明罕（Simon Birmingham）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時表示，新建設施除了提供工、商業界使用之外，亦可提供防衛用途。

澳洲人報（The Austraian）今天刊登報導也指出，待「新達爾文港」落成後，澳洲國防軍和美國在澳洲駐軍將可使用新建設施，避免使用目前由中資企業嵐橋集團承租的達爾文港。

澳洲人報報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）國防、戰略與安全計畫主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示，他同意澳洲政府提出「新達爾文港」的構想；不過，澳洲政府未能撤銷嵐橋集團對達爾文港的租用權，將會構成澳洲的國安隱憂。

休布瑞吉提醒，中國擬與索羅門群島簽訂安全條約；還有今年2月澳洲軍機飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到出現於阿拉弗拉海（Arafura Sea）的中國海軍艦艇以雷射照射。這些事例都足以說明，中資承租達爾文港反映中國掌控澳洲北部的意圖。

澳洲國防部部長杜登（Peter Dutto）今天接受ABC訪問時表示，基於國防考慮，澳洲須在達爾文市興建全新港口設施；不過有關設施要在「多年後」才能落成啟用，而且澳洲政府目前未能提出相關時間表。

達爾文港是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港。由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

嵐橋集團澳洲子公司（Landbridge Group Australia）自2015年起取得達爾文港租用權99年，由於母公司中國嵐橋集團董事長葉成曾經擔任中國全國政協委員，因此嵐橋集團承租達爾文港一事持續成為澳洲國安爭議焦點。澳洲輿論亦多次傳出要求撤銷有關租用合約的呼聲。

但澳洲國防部於今年1月公布審查報告，指嵐橋集團承租達爾文港並未對澳洲構成國安疑慮；因此，儘管面對輿論壓力，澳洲政府仍未能撤銷嵐橋集團的租用權。