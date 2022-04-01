流行樂天后「阿妹」張惠妹，出道多年憑著嘹亮、高亢的歌喉，與迷人的嗓音風靡全亞洲，時隔7年即將在今（1日）晚再度站上小巨蛋演唱的，疑似壓力過大的她，突然在臉書上透露一早起來的「真實情緒」，讓網友相當心疼。

張惠妹今日稍早突然在臉書粉絲團上PO文，表示「一早醒來先莫名的哭了一場 。有精神了現在」讓不少粉絲相當擔心她因準備演唱會壓力過大，紛紛在底下留言「妹~加油！雖然今年沒搶到票，但烏托邦時的感動依然在我心」、「身體的關係沒有辦法到現場、祝妳演唱會順利~加油」、「阿妹加油加油！希望一切順利拜託」、「今晚讓我們嗨翻天，享受女神音樂饗宴」、「加油，相信自己，我們演唱會見」、「今晚我們一起跳進搖滾區！預祝演唱會順利平安」、「姐，哭過就好了，準備美美的迎接我們」。

事實上，張惠妹距離上次演唱會已時隔7年，再度攻蛋舉辦世界巡迴演唱會也讓她坦承「有些緊張」，除了自我要求在跑步機上面一邊跑步、一邊練唱，她也領軍工作團隊提早半個月開工，先在練團室地獄式練團10天，接著進場小巨蛋總彩排3天，為的就是演唱會完美演出。

另外，張惠妹曾在2015年演唱會上演唱《三天三夜》，因全場過嗨不停跳動導致地面不斷晃動，還傳出巨大聲響造成附近住戶抗議，因此主辦單位還特別呼籲粉絲「演唱會進行期間，雙腳絕對不要跳動，歡迎瘋狂使用膝蓋以上用力扭動，『High度不減、敦親睦鄰』」，大會也將演唱會一樓地板全用木板架高，並鋪上地毯，希望能有效吸震。