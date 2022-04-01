烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍人在占領烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠數週後撤出，但帶走他們俘虜的烏克蘭軍人，人數不明。

法新社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在通訊軟體Telegram引述核電廠員工說法發布聲明說：「俄羅斯占領者逃離車諾比核電廠時，帶走他們自2月24日起擄為人質的烏克蘭國家衛隊（National Guard）成員。」

目前還不清楚有多少烏克蘭軍人被帶走。

今天稍早，負責管理車諾比禁區的政府機構說，所有俄軍都已離開，並在臉書（Facebook）發文說：「車諾比核電廠區域已不再有任何外來者。」

烏克蘭國家核電公司稍早說，俄軍離開時，「分兩列往烏克蘭與白俄羅斯邊境行進」，有「少數」俄軍還留在核電廠區。

烏克蘭國家核電公司表示：「也有跡象顯示，一群包圍斯拉夫蒂奇鎮（Slavutych）的俄軍目前也在整隊移師白俄羅斯。」車諾比核電廠員工住在斯拉夫蒂奇鎮。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭回報說掌控車諾比核電廠的俄軍已經撤出，其餘人員也很可能撤離後，國際原子能總署準備派出團隊前往車諾比的放射性廢料設施。

國際原子能總署在聲明中說「IAEA與烏克蘭有關當局密切聯繫，將在未來幾天派出署內第一支援助與支持團隊（到車諾比）」，並說烏克蘭「推測」其餘的俄軍已準備離開。

前幾天，車諾比核電廠員工告訴路透社，沒有輻射防護裝備的俄軍開車穿越「紅色森林」（Red Forest），揚起放射塵。紅色森林是指車諾比周圍輻射汙染最嚴重的地區。

IAEA表示，還無法證實俄軍受到高劑量輻射的消息。

自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，外界擔憂車諾比核電廠輻射有升高的風險。

1986年4月26日，車諾比核電廠的第4號反應爐爆炸，釀成全球最嚴重的核災，造成數以百計的民眾死亡，並導致放射性汙染往西擴散到歐洲各地。