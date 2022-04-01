本土疫情持續延燒，打不打疫苗兩難，嘉義市累計有百餘件疫苗不良反應事件，有2件獲得賠償，而目前還有約2萬名65歲以上長者未施打1、2、3劑疫苗，市府1日公布2日起加碼送500元商品卡，加上中央補助500元商品卡，清明節連假打疫苗可拿到1000元商品卡。

市府衛生局表示，目前中央獎勵65歲以上接種疫苗者500元商品卡，這項措施將至4月10日止，市府再擴大加碼，4月2日起至5月15日止，設籍嘉義市65歲以上長者接種1、2、3劑新冠疫苗，再送500元商品卡，盼能提升65歲以上長者施打意願。

因而4月2日至10日，65歲以上若接種疫苗就可獲贈1000元商品卡，嘉義市目前54家新冠肺炎疫苗合約醫療院所都可以預約接種、或隨到隨打，清明連假欲接種疫苗可事先洽詢醫療院所。

市衛生局表示，目前嘉義市第一劑疫苗涵蓋率97.23％以上，第二劑涵蓋率93.07％以上，追加劑涵蓋率49.72％以上，希望加碼獎勵的措施能讓涵蓋率再提升，特別是年長者願意出來接種。

年長者接種意願可能與疫苗不良反應有關，據市衛生局指出，嘉義市的新冠肺炎疫苗受害救濟案件共有104件，其中有94件尚未獲得回覆，10件已回覆案中有5件沒有賠償，有3件補助喪葬費，2件獲賠償。

獲得賠償的2案是1名60多歲男性，接種高端後皮膚劇癢，獲賠償5000元，另1案是40多歲男性打AZ後，臉部麻痺、下肢無力，獲5萬元賠償。