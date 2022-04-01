行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。恰逢清明連假，鄭表示，新竹市擁有300年發展歷史，曾是北台灣最大的城市與政治經濟中心，歡迎大家來新竹市體驗一場「百年老店巡禮」。鄭也親自公開「隱藏版景點」，即尋找竹塹城的四城門遺跡，網友對此行程迴響熱烈，直呼意想不到。

鄭宏輝今日（1）在臉書發文表示，新竹市擁有300年發展歷史，曾是北台灣最大的城市與政治經濟中心，且有全台密度最高的古蹟群，特別是在舊城區一帶，1平方公里內就有26處歷史古蹟。除了大型古蹟，他也想跟大家推薦新竹市的百年老店，來場深入市民生活的百年巡禮。

鄭宏輝強調，除了新竹市百年老店，他也要公開新竹市的「隱藏版」探索之旅，那就是尋找竹塹城的四城門遺跡。過去新竹以城隍廟為中心興建四城門，分別為東門迎曦門、西門挹爽門、南門歌薰門和北門拱宸門，都是新竹市重要的生活中心，而現今只剩東門迎曦門妥善保存，其餘三城門僅留下舊址解說牌，這樣的「隱藏版」行程，推薦給想離開人潮、細細探索新竹市的好友。

鄭宏輝的「隱藏版景點」獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「真沒想到！」「這個行程很酷耶！」「口袋名單+1」、「沒想到新竹有這麼多百年老店」、「連假去百年老店是好選擇耶！」「新竹好好玩」、「用心的政治人物，才會留心到那麼深入的景點」。