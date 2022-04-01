跟蹤騷擾防制法將在今年6月1日正式上路，全國警察機關身為第一線受理單位，為了因應龐大的案件量湧入，警政署由劉副署長擔任召集人，邀集專家學者成立教授團，至全國警察機關巡迴，進行實務研討、實作演練及意見座談，希望能提升員警執法知能，今天上午是第二場巡迴研討會，由新北市警局主辦，花蓮及宜蘭縣警局等單位也都前往參加，對於新法問題討論熱烈。

跟騷新法6月上路，警政署巡迴研討會新北警局熱烈登場。(新北市警察局提供)

上午的研討會邀請前警政署防治組婦幼科科長陳玲君及警務正林家銘進行授課，各分局的偵查隊長、防治組長、家防官等人參與；陳玲君從跟騷法的起草到立法，完整參與跟騷法的立法過程，也協助提供許多警察實務運作會遇到的問題，從意見相左到磨合，最後達成共識，她提出許多專業意見，她表示，新法實施才是挑戰的開始，未來上路後，警政署也會先將每件跟騷案列為重大案件追蹤管制，保護被害人的權益。

跟騷新法6月上路，警政署巡迴研討會新北警局熱烈登場。(新北市警察局提供)

下午的研討會則由副署長劉柏良率防治組組長沈炳信、科長謝承甫及警大黃翠紋教授、王皇玉教授及王如玄律師共同參與，與所有的新北市警局分局長及重要幹部共同討論，新北市警局婦幼隊隊長林子翔也針對新北市期前的教育訓練與成效提出報告，他說，未來新北各分局的家防官也會增補人力，來因應增加的案件量，同時警察局也會逐案管制、並由婦幼隊即時審查並提醒分局，所有流程是否符合標準程序，並與市府相關局處做好網絡協力等工作。

除了講習及研討會外，這次警政署巡迴座談也加入針對基層員警是否熟悉報案流程，隨機抽測考試，應試的員警，由警政署隨機出題，以實務上常遇到的案例，讓員警作答，這樣的做法，對於整體實務運作，有很大的幫助。

副署長劉柏良說，新法即將上路，全國都在看，第一線處理的員警必須熟稔流程，他也要求各警察機關，對於民眾報案要落實受理，儘速偵辦，澈底實踐新法保護人民的高度期待。

新北市警局長黃宗仁說，婦幼案件向來是輿論高度重視的案件，未來新法上路後，勢必會被放大檢視，他也要求新北市所有的警察同仁，要具備同理心、提高敏感度、表現積極性、展現警察專業，除了要在第一時間鎖定對象阻絕暴力外，更要善用新北市的各項科技執法，協調市府網絡防制再犯，同時在宣導區塊外，也要結合雲端社區警政，整合民力團隊聚焦宣導，他有信心未來新北市每件跟騷案件都能獲得妥適處置，將新法落實到每個角落。