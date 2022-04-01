清明節不少人已安排好掃墓祭祖相關事宜，毒理學專家招名威提醒，焚香拜拜、燒紙錢這2種行為，不但可能引發過敏，還要注意致癌危機，如果必須長時間大量接觸焚香及燒紙錢的煙霧，建議配戴N95口罩或使用攜帶式空氣清淨機，以避免有害物質進入體內。

招名威在臉書粉專表示，清明時節焚香及燒紙錢的煙霧，除了帶有大量PM2.5懸浮微粒，還會釋放硫化物、氮化物以及含有自由基的碳氫化合物，甚至含有焦油、苯、甲苯、甲醛等致癌物質，招名威說明，皮膚接觸苯類等物質時，可能引起皮膚紅腫，沒戴口罩更會增加過敏及氣喘的發生。甲醛類物質則會刺激上呼吸道與眼睛，造成流淚、發癢。

招名威示警，本身若有過敏疾病，在大量接觸焚香及燒紙錢的煙霧時，很可能短時間內就誘發過敏症狀。燒紙錢時務必配戴口罩，須長時間接觸者甚至建議配戴N95口罩，或使用攜帶式空氣清淨機。

招名威建議民眾，清明節燒金紙減少份量、縮短時間，心意有到即可。過敏族群與小朋友則要適當遠離焚燒處。國健署也提醒，相較於花錢焚燒金紙造成空氣污染，適當改以採購鮮花、素果等其他祭品祭拜，一樣可以表達內心的追憶與緬懷祖先，還可避免吸入因焚燒產生的PM2.5及其他有害的污染物質。