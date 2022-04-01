行政院昨天宣布推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，未來將放寬單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的租金補貼申請門檻，預計50萬戶受惠，7月開放申請、10月撥款。民眾黨質疑，全台超過70萬戶租屋黑市，房東不繳租、政府無法掌握，這些補助對租屋黑市的房客是「看得到、吃不到」。

民眾黨指出，低薪、高房價、少子化一直是現代年輕人甩不掉的世代壓力，樂見政府出招減輕青年、育兒族與經濟弱勢的租屋負擔，但更擔心租客對這些補助「看得到、吃不到」。

房價居高不下讓民眾只能寄望租屋市場，民眾黨從今年初就發現，中央對租屋市場資訊掌控不全、恐有數據失真之嫌。根據估計，全台有超過70萬戶的租屋黑市，房東不繳租、政府無法掌握、交易全數地下化，連帶租屋安全也成為一大隱憂，租屋市場不透明。

即便政府提出房東享有綜所稅、房屋稅、地價稅等3種賦稅優惠，但對於拒不繳租的房東，政府根本無從察覺，如果房客未經房東同意就申請租金補貼，輕則漲租、最重可能因此被掃地出門。

民眾黨認為，政府透過補助實現「居住正義」，但面對龐大的租屋黑市，這些政策都只會淪為空談，只有下定決心整頓租屋市場，才能讓無殼蝸牛住的安心。