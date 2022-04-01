勞動基金截至今年2月底為止規模達5兆2239億元，受到俄羅斯入侵烏克蘭，地緣政治風險加劇，全球金融市場大幅震盪，勞動基金短期績效受到影響，截至2月底評價後收益數為-1516.9億元，收益率-3.07％。

其中，攸關收益分配的新制勞退基金規模為3兆2409億元，收益率-3.13％；勞保基金規模為8527億元，收益率-3.16％。

勞動部勞動基金運用局指出，2月份因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續 2 個月全面回檔。

基金局指出，展望未來，根據美國聯準會(Fed)於 3 月 16 日公布最新利率決策聲明，將調升基準的聯邦資金利率 1 碼，為 2018 年12月以來首次升息，預期今年將升息 7 碼並回收市場上資金，聯準會主席鮑爾並表示美國經濟非常強勁，完全有能力應對緊縮貨幣政策。另我國中央銀行為壓抑國內通貨膨脹預期心理，於3月17日宣布升息1 碼，並表示穩定物價對中長期經濟發展有利。

基金局表示，整體而言，今年以來雖然全球新冠疫情仍未結束，但是各國陸續解封，有助於經濟活動復甦，惟全球供應鏈運行尚未恢復順暢，通貨膨脹居高不下，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。