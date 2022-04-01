南彰化包括員林、田中、埔心公所都宣布禁止進入納骨塔祭拜，部分鄉鎮則限定進入納骨塔人數，另外有推行線上祭祖的鄉鎮，也呼籲民眾可以多加使用，避免群聚。（田中公所提供／吳建輝彰化傳真）

國內疫情升溫，今彰化新增4例確診個案，各地鄉鎮公所緊張，紛紛宣布清明掃墓禁止進入納骨塔祭拜，南彰化包括員林、田中、埔心公所都宣布禁止進入納骨塔祭拜，部分鄉鎮則限定進入納骨塔人數，另外有推行線上祭祖的鄉鎮，也呼籲民眾可以多加使用，避免群聚。

員林市公所宣布2日至5日禁止進入納骨塔、田中鎮公所也宣布即日起至疫情趨緩來決定開放日期，另外埔心鄉公所則從疫情爆發後就已經沒有開放；而田中、溪湖、二林等大的鄉鎮，則表示目前尚未決定，等待縣府或中央指示再來宣布。

員林公所表示，今天彰化有４例確診，因此開會決議先禁止民眾進入納骨塔，只能在戶外棚架進行追思，來避免發生群聚，呼籲民眾多加使用線上祭祖，不過以員林公所來講，從去年到現在申請線上祭祖的民眾只有19位，顯見民眾對於線上祭祖的接受度較低，不過仍建議民眾多加使用，減少群聚風險。

埔心鄉公所則表示，公所從疫情爆發後，就全面禁止進入納骨塔至今，因為祖先沒有辦法清消，所以直接關閉比較保險；溪湖公所也說，上週開始就建議民眾分流祭祖，目前納骨塔採人流管制，限定入內人數，減少人流，另外二林、社頭等鄉鎮尚未決定，等待縣府或中央指示。

彰化縣政府也公布「5不新防疫措施」，不群聚、祭拜不集中、不舒服就不外出、疫苗接種不延遲以及連假出遊，嚴訪疫情在清明連假後再度爆發，也呼籲民眾多加配合，保護自己也保護他人。