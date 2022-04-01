農委會主委陳吉仲昨說，小麥上漲帶動麵粉、麵包、麵條上漲，建議民眾多吃米食、炒飯。對於陳吉仲的說法，國民黨團書記長萬美玲砲轟，陳吉仲根本就是「現代版晉惠帝」。

萬美玲表示，陳吉仲身為農委會主委，又是行政院「穩定物價小組」成員，不思索對應政策，只會要人民改吃其他食物，難以想像這是出自農委會主委之口，難道因為今天是愚人節，陳吉仲就可以這樣愚民嗎？

萬美玲指出，陳吉仲「何不食肉糜」並非首次，政府去年開放萊豬造成國產豬肉大漲，他就曾說過豬肉價格上漲，消費者負擔得起，現在小麥大漲，又要人多吃炒飯、飯糰，難道陳吉仲不知道，現在要炒飯用的雞蛋也很貴嗎？

萬美玲要求陳吉仲應該為他的失言及不負責任向國人道歉，同時面對原物料大漲，行政院穩定物價小組應有更積極作為，提出抑制物價上漲方案，耍嘴皮字並不會讓人民過得更好，這樣的愚人節笑話一點都不好笑。