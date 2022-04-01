原油需求面受到中國大陸持續遭遇疫情升溫影響，一線大城上海及多數省分進行封城動作，供給面受到美宣布釋放戰備儲油、OPEC+會議決議小幅增產，原油市場單日大幅下跌近7％，觸及原油100桶/美元整數關卡。法人建議，近期油價大幅波動，可以考慮透過期元大S&P石油（00642U）、期元大S&P原油反1（00673R）等原油正向、反向ETF產品參與區間操作。

短期俄烏戰爭的消息面影響仍是短期原油市場高檔震盪的主因，俄烏戰爭的衝突未解及各國對俄羅斯的經濟制裁，都已間接影響到了原油市場的供應吃緊壓力，在戰爭未解之下，高檔震盪現象仍會持續。

今年以來國際原油價格高漲，美國通膨持續升溫，更是創40年新高，通膨的壓力成為各國央行的關注焦點，美國聯準會（FED）3/16FOMC會議後開始啟動升息。

在通膨壓力持續不減的壓力下，美國釋出擴大戰備儲油（SPR）計畫，由過去的6個月釋出8000萬桶規模擴大增加到未來6個月1.8億萬桶規模，亦即每日釋放100萬桶，釋出規模高出了1億桶之多。截至3/25美國最新戰備儲油庫存剩下5.68億桶，未來6個月釋出1.8億桶的規模占比約佔美國目前戰備儲油庫存的31.7％，可見美國對抗通膨壓力迫在眉梢。

另外，3/31OPEC+會議決議小幅調高去年（2021/7/18）所決議的每個月逐步增產40萬桶/日計畫至43.2萬桶/日，也為原油市場供應吃緊壓力帶來部分緩解。

法人表示，以西德州輕原油期貨近遠月價差觀察，近一週價差出現大幅收斂現象，由上週的-2.65％收斂至-1.76％，顯現原油市場供應吃緊壓力稍有緩解。

法人指出，投資人不妨從幾個基本面面向觀察未來原油動向，一、可以先從VIX指數觀察市場風險是否有升溫現象，如VIX指數大於35時，則需留意風險性資產的下跌風險。二、原油期貨近遠月價差變化則是快速反應了原油市場供需變化，如原油價差快速收斂低於-1％，則需保守看待。三、觀察每1～2個月間OPEC+會議討論是否擴大逐步增產幅度，OPEC+成員國是否對原油市場的增產態度改變。