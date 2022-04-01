市府已通知相關場域全面清消，並持續匡列接觸者安排採檢。 （盧金足攝）

台中市確診者足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市確診者足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市確診者足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕1日舉行防疫會議，向市民報告疫情現況，新增3例本土確診個案，分別為大里區36歲男性（案23645）、西區40多歲男性（案23765）及梧棲區39歲女性（尚無全國案號），其中，案23645為「婚宴群聚案」其中一案；市府已通知相關場域全面清消，並持續匡列接觸者安排採檢。

衛生局長曾梓展表示，案23645已施打3劑疫苗，無新冠肺炎相關症狀，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城、UNIQLO大魯閣新時代店、大里小彤帽密沾醬雞排、大里早安美之城、廣三SOGO、金典綠園道、南區小園迷你火鍋及家樂福德安店等，3月30日接獲衛生局通知至院所採檢陽性確診。

案23645的家人4人因皆為喜宴接觸者，已自3月30日起居家隔離安排採檢，結果均為陰性。

盧秀燕說，今日另增2案花蓮醫療機構接觸者，分別是案23765及另一名30多歲家庭主婦（尚無全國案號）。

其中，案23765為40多歲男性，於台中租屋，已施打2劑疫苗，3月27日至29日與家人至花蓮旅遊期間曾帶小孩至醫院急診就醫，3月28日出現稍微咳嗽，3月31日下午接到通知全家人被匡列為接觸者後，進行快篩陽性，由119載往醫院採檢確診，負壓隔離病房治療中。

曾梓展指出，經疫調結果，案23765於3月29日晚間7時搭高鐵回台中，再轉搭捷運至文心森林站，至7-11熊貓門市購物後，騎車回租屋處。3月30日至31日期間曾至樂滿福早餐店（外帶）、四海遊龍精誠店（外帶）、全家便利商店朝富店等處。目前接觸者持續匡列中。另個案妻子、兒子（居住於外縣市）及花蓮旅遊的友人1名（醫院隔離中）均已確診。

曾梓展說，今日新增的第3例確診個案為30多歲家庭主婦（

尚無全國案號），與案23765確診友人至花蓮旅遊，花蓮遊玩期間住同棟民宿，3月31日接獲通知進行家用快篩檢測陽性，由衛生局安排至醫院複驗PCR確診。個案於3月30日曾至沙鹿區鎮政路傳統市場、3月31日至西區2＋8 Blade髮廊。個案與先生、2名兒子、1名外傭同住，4人均列居家隔離。

衛生局表示，統計至4月1日上午8時，VVG婚宴相關確診計21案，接觸者匡列310人，已完成採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中29人。為全面防疫，市府已於3月31日發出實聯制簡訊約3萬6000筆，因應民眾篩檢需求，除昨日公布7處社區篩檢站外，再加開童綜合醫院及國軍台中總醫院，社篩統計昨日計篩檢421人，均為陰性。

衛生局呼籲，清明連假期間，盡量降低人流移動，避免出入人多擁擠室內場所，外出應佩戴口罩並落實聯制，並儘速接種疫苗。

台中市本周末在文心森林公園、台中火車站、家樂福西屯店、東協廣場等持續開設接種站，另為因應媽祖遶境活動疫苗接種需求，4月2日上午於大甲區衛生所及4月3日上午於大甲慈濟靜思堂加開莫德納疫苗接種站，隨到隨打，限額接種，呼籲信眾把握機會速完成三劑疫苗接種，才能安心參加媽祖遶境活動。