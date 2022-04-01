隨著行動裝置普及，現代人經常大量使用眼睛，無論是上班進行文書作業、開視訊會議，或是下班追劇、打電動，一不小心就用眼過度，然而坊間盛傳吃魚眼睛能顧視力，對此營養師表示，真正能護眼的是魚眼窩周圍的脂肪，因為含有豐富的DHA，對預防老年性黃斑部病變與視網膜色素沈積有所幫助。

營養師王證瑋在臉書粉專PO文指出，坊間有「吃魚眼睛」可以顧眼睛的說法，但其實裡頭最相關的營養素便是DHA，然而魚眼睛主要是富含膠原蛋白而非DHA，真正的DHA所在之處是在魚眼窩周圍的脂肪，因此若想護眼，要連同魚眼睛周圍的眼窩脂肪一起吃掉。

此外，王證瑋也分享3種可從食物中獲得的護眼營養素，分別為維生素A、葉黃素及蝦紅素。

▍維生素A

維生素A是眼睛視網膜產生感光元素「視紫質」的原料，缺乏維生素A的人，在醫學上常會看到具有「夜盲」的問題，足量的補充維生素A，對眼睛的健康至關重要，平時建議可以多食用胡蘿蔔、甘藷、黑豆、雞蛋、起司等食物。

▍葉黃素

葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，目前不論是在動物或是人體試驗，都有證實能保護眼睛受到藍光傷害，對抗光在眼睛中接受器所產生的「自由基」。此外目前也有多篇的醫學研究證實，葉黃素在眼中具有「抗發炎」的功效，每日6～20毫克葉黃素對於降低眼部疾病有幫助。

而目前常見的乾眼症，多是因為眼睛「淚腺」發炎所導致的結果，透過適量的補充，能減少乾眼症的症狀與發生頻率。葉黃素在深綠色蔬菜中含量豐富，建議可以多食用菠菜、碗豆、蘆筍、青花菜等食物。

▍蝦紅素

蝦紅素是目前抗氧化力最強的營養成分，是一種類胡蘿蔔素，與葉黃素、胡蘿蔔素結構類似，蝦紅素兼具水溶性與脂溶性特色，可以穿過血腦障壁到達眼睛。目前也在醫學上被證實能夠減少視網膜細胞的凋亡，蝦紅素在紅藻中含量多，食物中可透過蝦、鮭魚、螃蟹或鱒魚來獲取蝦紅素。

最後，王證瑋提醒，保護眼睛需要從日常生活做起，除了可以多補充富含上述營養素的天然食物，長時間使用眼睛時，需要定時做適度休息及多看綠色植物，才能讓眼睛得到放鬆。