台灣歌壇天王周杰倫除了唱歌之外有很多副業，最近他就跟上元宇宙熱潮，投資當下最熱的NFT（非同質化代幣），沒想到在愚人節這天周杰倫發現自己的NFT被釣魚網站偷走了，更透露那是黃立成之前送的超夯「無聊猿」，周杰倫吐露心聲：「我以為愚人節在跟我開玩笑…結果去查看，真的沒了…」。

今日4月1號愚人節，許多人為了響應節日，總會選在這天開惡作劇玩笑，然而今天周杰倫在Instagram 發文，說今天剛接到一通電話，「我朋友為了幫我 mint（NFT術語，指打造、鑄幣）黃立成大哥的新項目，結果大哥送我的猴子被釣魚網站偷了」，周杰倫無奈表示黃立成送他的NFT被不法份子偷走，他還一度以為只是愚人節的玩笑，沒想到是真的被偷了，心情有些難以平復「我以為愚人節在跟我開玩笑…..結果去查看，真的沒了….」。

而收入豐厚的周杰倫話鋒一轉，拋開無奈情緒，開玩笑說「看來是不是應該再跟大哥（黃立成）要一隻更屌的？」周杰倫也提醒大家要小心，更強調這不是愚人節玩笑，麻吉大哥黃立成看到後回應「April fool’s day？（愚人節玩笑？）」，似乎對周杰倫被盜這一事感到不可思議。

黃立成不敢置信，以為周杰倫在開玩笑。（圖／黃立成Instagram）

黃立成送的這款無聊猿（Bored Ape Yacht Club）可說是當今世界上價格最高的 NFT 收藏品，該系列的地板價高達28萬美元（約800萬台幣）。據了解今早從周杰倫的地址轉出後，就迅速被高價轉手多次，以155乙太幣（約1400萬元台幣）交易，今日中午資安網站「Packshield」也在推特證實，周杰倫損失不止一枚無聊猿，還有一枚「突變猿」NFT、兩枚Doodles NFT都被偷，損失至少千萬台幣以上。