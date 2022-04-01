俄羅斯總統普丁的一名親信在周五提出警告，作為全球主要小麥出口國，俄羅斯的農產品出口供應可能只會限縮在部分「友好的」國家。

梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)曾在2008~2012年擔任俄羅斯總統，目前為俄羅斯國安會議副主席，該會議主席為普丁。他表示，「我們只會對我們的朋友提供食品和農產品。很幸運的是，我們有很多這樣的朋友，但他們並沒有在歐洲和北美」。

俄羅斯主要對非洲和中東供應小麥等糧食。

梅德維傑夫說，糧食供應的重點是國內市場，並且在國內控制價格。俄羅斯自從2021年來，一直試圖對糧食出口進行配額管制，以穩定國內的食品通膨。

梅德維傑夫也表示，向朋友們出口的糧食穀物將以盧布或對方國家貨幣，以雙方協議的比例進行支付交易。目前俄羅斯要求以盧布支付天然氣的議題正吵個不停。

每一種糧食出口的合約貨幣，都會根據買賣雙方需求而有所不同。

梅德維傑夫補充說，俄羅斯在2014年從烏克蘭吞併克里米亞之後，禁止了大部分西方食品的進口，但現在看來，這一禁令可能會進一步擴大。

許多外國公司，例如巧克力製造商雀巢在上月停止在俄羅斯銷售其產品。