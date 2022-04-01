築間餐飲集團2020年下半年推出燒肉吃到飽品牌「本格和牛」，市場反應暢旺並積極展店，今（1）日插旗京站時尚廣場小碧潭店開出第6家店，首日訂席即全滿、業績上看50萬元。據了解，該店至5日訂席已全滿，首月業績可望上看1500萬元。

築間餐飲集團於疫情期間逆勢開創新品牌，從個人鍋物跨足燒肉及吃到飽業態，2020年下半年起接連推出「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏 鍋物放題」及「本格和牛 燒肉放題」、「杉本 黑毛和牛一頭切」5個新品牌，積極拓展集團營運版圖。

其中，定位中高價吃到飽、平均客單價900～1000元的「本格和牛」，自台中開幕後立即引發市場話題，並陸續於新北、彰化、高雄開出據點，此次看好交通便捷及當地人流，選擇進駐京站時尚廣場小碧潭店、開出全台第6家店。

京站時尚廣場小碧潭店主打新店的第二餐桌，為當地注入美食潮流。築間餐飲集團此次以「本格和牛」進駐5樓開設全新門市，近60坪面積設有100席座位，自開放訂位後隨即吸引眾多愛好和牛的饕客預約訂位。

築間表示，「本格和牛」新店京站店開幕前10天祭出內用最低78折優惠，首日所有餐期均已全滿，單日業績可望達45～50萬元。同時，連假期間訂席同步暢旺、至5日訂席已全滿，看好首月單店業績可望上看1500萬元。