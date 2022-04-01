鎮瀾宮請信眾於大甲媽祖神轎經過路線，「定點」等待避免人流移動！（大甲鎮瀾宮提供）

大甲媽祖神轎經過時，信眾雙手合十，以「心香」代替鑽轎。（大甲鎮瀾宮提供）

參與大甲媽祖進香的信眾，2日起前往大甲農會順天辦事處檢錄服務處造冊登錄，領取「疫苗3 OK」識別證。（大甲鎮瀾宮提供）

農曆3月迎媽祖，大甲媽祖9天8夜遶境，將於4月8日晚間11時起駕！大甲鎮瀾宮因應疫情升溫，凡大甲媽遶境進香的隨香客、信徒，已施打第3劑疫苗，須出示疫苗小黃卡正本、身分證件正本，從2日起5日每天上午9時至晚上8時，前往大甲農會順天辦事處檢錄服務處造冊登錄，領取「疫苗3 OK」識別證。

鎮瀾宮指出，國家指定重要民俗活動「大甲媽祖遶境進香」，一直是安定人心的重要力量，信眾參與9天8夜遶境活動期間，務必配合防疫規定，要全程配戴口罩，不鑽轎底、不搶轎、不共食，改提供盒裝餐點，也注意不能邊走邊吃避免群聚休憩。

鎮瀾宮表示，所有董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，起駕當天要打滿3劑配戴識別證才能入廟，4／2-4／5連假，在大甲農會順天辦事處前（大甲區順天路211號）提供辦理「疫苗3OK」識別證兌換，詳細兌換辦法，請參閱鎮瀾宮粉絲團，9天8夜沿途也會設點辦理識別證兌換作業。

大甲鎮瀾宮貼心為想參與聖事，但尚未符合政府防疫規定的信眾們規畫「大甲媽祖遶境平安接駕3步驟」，兼顧防疫措施又能一起參與聖事；包括歡迎信眾透過網路直播參與進香行程，鎖定大甲鎮瀾宮臉書粉絲團及大甲鎮瀾宮YT頻道。

鎮瀾宮執事人員說，請信眾於大甲媽祖神轎經過路線，「定點」等待避免人流移動，歡迎設置簡單創意香案，「誠心‧心誠」最重要，媽祖神轎經過時雙手合十，以「心香」代替鑽轎；有許願或還願的信眾，可擇一定點跪接大甲媽聖駕親臨，疫情期間可暫緩徒步跟隨，換個適當方式更能展現對媽祖的支持。

董事長顏清標強調，大甲媽又稱為「雨水媽」，細雨潤無聲，媽祖對信眾的愛和關懷就像雨水滋潤萬物是無聲無息潛移默化；因為有媽祖護佑大家能夠平安健康踏上這趟信仰之旅；媽祖是屬於每一個人的，只要心中有媽祖，媽祖就在你心中，媽祖慈悲，與眾同心！