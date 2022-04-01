空軍二聯隊一架幻象2千單座戰機上個月14日實施例行戰訓任務，返航時疑似機械故障墜海，飛官黃重凱中校跳傘逃生。幻象戰機今天全面恢復正常訓練，蔡英文總統今視導「空軍第二戰術戰鬥機聯隊」，總統除了肯定黃臨危不亂；並強調，面對當前的國際情勢及威權擴張，這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見，守護國家的決心。

總統今天也在非館貴賓室，勗勉黃重凱及眷屬，但並未對外開放。總統隨後赴簡報室，聽取裝備等簡報與頒發加菜金。

總統致詞時指出，空軍第二聯隊，是肩負臺海防空作戰的重要單位，今天來到這裡，除了要感謝各位空軍弟兄姊妹，捍衛領空、守護國家的辛勞，也是來為大家加油打氣。總統說，前段時間，黃重凱中校在執行戰備訓練任務的時候，發現戰機有異狀，但是黃重凱臨危不亂，堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，並且在救援單位的努力下，迅速獲救。

總統說，從重凱的表現，也可以看出，大家平時精實訓練的成果，當執行任務遇到狀況，就能做出適當的判斷和處置；剛才她也先聽取了這次事故的專案簡報，目前天安特檢已經檢查完畢，大家在今天也重新開始進行飛行訓練，執行戰備任務。

總統說，她知道，面對當前的國際情勢，以及威權擴張，大家的任務都非常繁重，但是要告訴各位，這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見，守護國家的決心。

總統說，她也有信心，在大家的勤訓精練下，不論是山之巔、海之濱，中華民國國軍，一定都能保家衛國。她要再次感謝大家的付出，也期許各位，都能秉持「迎接挑戰、追求卓越」的精神，繼續為捍衛領空、守護國家安全而努力。