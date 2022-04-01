關廟鳳梨農林順勇(左)的鳳梨，今日封櫃銷往日本，黃偉哲前往包裝集貨場視察。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市政府積極拓展鳳梨外銷市場，1日計有16.8公噸的關廟鳳梨將銷往日本，市長黃偉哲親自至楠西區福農果菜運銷合作社視察鳳梨包裝流程，黃偉哲說，今年全國鳳梨產量大概少了1％，外銷數量則從2萬8000噸增加到3萬噸，樂觀期待今年的外銷量能夠再增加。

黃偉哲說，今年的氣候比去年好，台南鳳梨的品質、甜度跟果粒大小都還蠻適中的，預期銷日量可以再增加，除了日本之外，還要開闢韓國、強化香港市場。

黃偉哲表示，由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷、確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，顯示出台南鳳梨品質、衛生安全讓日本消費者有信心，農民辛勤栽種的味美質優台南鳳梨獲得國際肯定。

福農果菜運銷合作社表示，去年福農鳳梨外銷量約近4000噸，今年預計也至少有相當的量，今日要出貨至日本的關廟鳳梨有1680箱，每箱10公斤，外銷價格也比去年好。鳳梨農林順勇說，果園狀況也良好，預估可以豐收，今年收購價每斤比去年多2元，銷售比去年順利。

農業局長李建裕表示，台南鳳梨從4月進入盛產期，南市府今年結合全聯福利中心，推廣台南產銷履歷鳳梨，也與大苑子茶飲、福和生鮮等商家推出冷壓飲品及截切水果盒，便利消費者品嘗。電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，歡迎民眾踴躍訂購。