台灣大哥大今(1)日宣布新任人事案，由前宏佳騰動力科技執行長林東閔擔任個人用戶事業群副總經理暨商務長。林東閔在事業經營、產品行銷、通路管理、異業結盟、創新整合等領域擁有豐富的經驗，加入台灣大哥大後，將帶領團隊致力提升虛實通路與客戶服務整合的綜效，結合新創科技，昇華客戶的生活與工作品質。

台灣大哥大總經理林之晨表示，林東閔 Tony 擔任宏佳騰執行長七年期間成績有目共睹，是台灣大個人事業商務長不可多得的人選，在公司深耕第二階段轉型、打造長期成長引擎的此刻，很高興能邀他登艦，共同落實超5G策略，贏得更多用戶的信任與喜愛，向千億美金市值區域級科技電信公司目標加速前進。

林東閔形容自己的到任其實是歸隊，對台灣大一點都不陌生。他在19歲那年就在台灣大哥大的加盟門市服務，26歲取得Cisco原廠講師資格後也服務過台灣大的技術團隊。歷經24年職涯累積多項專業與專長後，很榮幸以老學長的身分成為無敵鐵金剛團隊的一員，與所有夥伴攜手並進，一起航向偉大航道。

特別是在台灣大哥大併購台灣之星組成5G台灣隊後，將面對更多樣化的挑戰，林東閔表示，包括團隊與通路的整合、用戶無縫接軌、服務量能與品質的提升等，都是嚴肅的任務，未來林東閔將帶領團隊成員發揮整合、協作與創新的精神，從用戶的角度出發，提供更好的產品與服務，增進用戶的認同度與滿意度。

林東閔13歲起歷經電腦工程師、銷售工程師、業務主管、IT講師、專案管理師、通路經理、專業經理人等多樣職務，也具備創業經驗，並曾獲頒七項新發明專利。職業生涯中累積多樣專業與專長，加入台灣大哥大後將帶領團隊積極落實超5G策略，加速公司成長轉型。