本土疫情連環爆，新北今天新增40例，其中與中和相關有24人、樹林科技廠相關3人、基隆相關案2人、桃源相關案4人、台中相關案1人、花蓮相關案2人。新北市長侯友宜表示，中和相關案件有18人沒有症狀，鼓勵大家出來篩檢。

侯友宜指出，這次變異病毒很快，匡列要更快才能有效抑制， 新北市社區篩檢站從3月29日至今採檢2100多人，總計找出24個陽性個案，昨天他到社篩站現場，了解很多案件都沒有症狀，有人確診不知道，去篩檢才知道，後來再把家人找來篩檢陸續找處，也是為何中和相關案件會這麼多。

侯友宜指出，3月31日中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站共計有776人採檢，其中有18例陽性個案，其中案23613、23614兩例為同住家人，因為在中和區域工作，因足跡相近自行前往採檢確診。

另外案23612為先前確診案23071的同住家人，案23760、23761兩例為先前確診案23071的同住家人。

另外中和相關案件中，有一家5口確診，分別是案23744、23748、23749、23752、23753，另外還有一家4口案23742、23745、23747、23755，還有一家2口案23750、23751，同住家人案23758、23759，

其餘還有10餘歲的案23746、案23756、案23757、案23743、案23615等人都是因為接到簡訊或通知前往社區篩檢站採檢後確診。

還有基隆相關案2人，台中喜宴相關案1人、桃園相關案4人、花蓮確診案相關2人、樹林科技廠相關案3人、三重相關案1人。

另有案23607是北市餐飲員工，因為公司場域有確診足跡足跡，加上出現不舒服症狀前往採檢PCR陽性，居住地三峽區。

而三峽某國小確診老師案23606是昨日確診案確診案23396的同住家人，另外同一家還有80餘歲的案23608。