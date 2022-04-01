時序來到第二季，許多配息ETF公告紛紛出爐，群益道瓊美國地產ETF(00714)最新一季的預估配息金額為0.364元，根據3月30日收盤價22.8元換算，預估配息率6.44%，除息日為4月18日，已經是連續4季提供給投資人優於過去的配息金額與平均7%的年化配息率，而且每季都填息，群益道瓊美國地產ETF(00714)近一年上漲12.37%，超過一成的報酬率，加上每季平均7%的年化配息率，滿足投資人對收益的渴望，可說是本利雙收。

群益投信表示，REITs可視為抗通膨資產。倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的地產ETF。地產ETF是穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境之下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，不妨透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，後市來看，在需求面熱絡之下，加上通膨壓力仍在，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs料獲得投資人青睞，皆有助於美國房市多頭行情延續。在能源價格上漲，供應鏈短缺問題尚未緩解，工資上漲等問題，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推升不動產價格與租金。美國景氣與獲利持續成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低檔區間吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得連帶水漲船高的機率高，對於美國地產後市表現不看淡，投資人可多留意投資契機。