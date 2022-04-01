高市府衛生局也公布2名台北市確診個案的高雄足跡，2名染疫對象在3月30日搭乘0651車次的高鐵，下午2時46分從台北站出發，乘坐於第九車廂16A、16B座位，並在下午4時45分抵達新左營高鐵站。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄1日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成26人染疫，另有2位北部確診個案有高雄足跡，高市府防疫團隊也公布清明連假的相關防疫指引。

高市府衛生局表示，根據疫調顯示，化工廠的病毒是由1人傳染給16人，高雄前鎮化工廠新增2名確診個案，均屬於檢疫期滿前採檢確診，但由於2名個案在化工廠群聚案暴發時，早已於3月23日匡列隔離，隨後採檢才陰轉陽確診，所以研判無社區風險，也無足跡公布。

另外，高市府衛生局也公布2名台北市確診個案的高雄足跡，2名染疫對象在3月30日搭乘0651車次的高鐵，下午2時46分從台北站出發，乘坐於第九車廂16A、16B座位，並在下午4時45分抵達新左營高鐵站，隨後有搭乘計程車，衛生局表示，2人南下的目的是準備於2日與家人一同掃墓，所幸及時接獲台北市通報，已立即匡列2人，並掌握計程車司機狀況，確診足跡相對單純，社區風險不高。

高市府也說明清明連假的相關防疫指引，掃墓祭祖時可以進入室內納骨塔追思，但必須限制人流管制，每梯次限10分鐘，而此次備有掃墓專車須梅花座，每趟載客後一定要消毒後再發車，至於室內、室外觀光景點也須實施人流管制等規定。

另外，高市府也針對連假後防疫守則做出說明，4月6日開學時須遵守生病不入校的規定，若教職員工或學生出現發燒、呼吸道症狀應請假不入校，並就醫採檢，如仍有入校必要者，必須先行提供家用快篩或PCR陰性證明才能入校，而國營企業的關鍵基礎作業區人員於開工前，須執行家用快篩，檢驗結果陰性才得以上工。