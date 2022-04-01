新北市衛生局今公布相關足跡，有個案搭乘高鐵往返台北車站、台中烏日站、台南站外，也有搭乘台鐵往返桃園、板橋站，另外爭鮮新店家樂福店、中和湯姆熊環球店、Costco中和店、大潤發土城店等也有足跡。（新北市衛生局提供）

新北今新增40例確診，居家隔離採陽、陰轉陽有37例，另外有3例新增確診。新北市衛生局今公布相關足跡，有個案搭乘高鐵往返台北車站、台中烏日站、台南站外，也有搭乘台鐵往返桃園、板橋站，另外爭鮮新店家樂福店、中和湯姆熊環球店、Costco中和店、大潤發土城店等也有足跡。

衛生局指出，案23127上月26、27日曾搭乘高鐵往返台北車站、台中烏日站，案23379上月25至27日以及29至30日也曾搭乘台鐵區間車往返基隆、汐止車站，並前往汐止泰湘味美食坊、汐止東方美忠孝店，案23395上月27日曾到大潤發土城店，並與案23396在上月23、24日到樹林三多路711。

案23398也曾在上月25、27日搭乘高鐵1237次、242次往返台北車站、台南站，案23509也曾在上月26、27日曾到中和自立路711、Costco中和店。另外案23609、23610也曾在上月25、28、29、30日搭乘台鐵前往桃園、板橋站，並與案23611在上月27日前往中和湯姆熊環球店，而案23615也曾在上月25日前往爭鮮新店家樂福店。

另外，案23507足跡最廣，曾在上月30、31日前往中和華新街雲南小吃、美聯社和平店、捷運路711、全聯南勢角店、中華電信南勢角服務中心，愛買永和店，以及林口文化三路一段威秀影城。