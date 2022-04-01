時令來到春季，餐桌上的料理也換上新風貌，「點水樓」依循時節設計出多道新菜色，其中更有在中餐廳難得一見的白蘆筍料理，特地將台灣雲林土庫溫室無農藥栽培、產地契作直送的鮮嫩白蘆筍入菜，讓饕客品嘗口感富層次又甘甜的季節性佳餚。

點水樓春季料理中，「雞汁白蘆筍」是推薦必嘗的人氣料理，用老母雞高湯慢火細煨，將高湯的鮮味煨入白蘆筍中，白蘆筍的鮮甜全被高湯誘出，金黃誘人的高湯中環抱著白蘆筍，香味撲鼻；「金鑽鳳梨梅子雞」將來自台南的同樣正逢產季、所有鳳梨品種中纖維最細的金鑽鳳梨入饌，以炸至金黃酥脆的雞腿肉，搭配紫蘇梅與金鑽鳳梨片所調出來的醬汁一起拌炒，酸甜的滋味引人食慾。

點水樓使用中式餐廳少見的白蘆筍，推出滋味鮮美的「雞汁白蘆筍」。（點水樓提供）

蔬食類也有亮點，「蒜香酥炸百香花果」使用栽種全程無使用農藥、色彩豔麗而造型奇特的食用級香蜜百香果花，師傅裹上特調的薄薄麵衣，透過精準的掌控火侯與時間，將外皮炸的金黃酥脆，搭配蒜酥一起食用更添風味；「松露百靈菇」用被譽為「草原上的牛肝菌」的百靈菇，富含蛋白質、氨基酸、多種維生素及礦物質，營養可口，師傅以松露醬燒燴調味，點上金箔裝飾，視覺味覺都滿足。

金鑽鳳梨梅子雞。（點水樓提供）

愛吃海鮮的饕客還可品嘗「薺菜軟殼蟹」，富含鈣質、甲殼素及蝦紅素的軟殼蟹，裹上師傅特調的麵衣，炸至金黃香酥，搭配滑嫩的有機豆皮及淡雅清香的翠綠薺菜，香氣四溢；另道「牛奶貝燉水蛋」則使用農委會水產試驗所發展出來讓人養殖的經濟貝類，殼較文蛤白故稱牛奶貝，養殖時間較文蛤長，肉質鮮甜、口感Q彈飽滿，再搭配滑嫩的水蛋，要讓饕客每口都嘗得到鮮甜。

蒜香酥炸百香花果。

松露百靈菇。（點水樓）