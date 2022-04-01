嘉義市是全台公園密度最高的幸福城市，市府今(31)日攜手林務局嘉義林區管理處、林業試驗所中埔研究中心、台灣中油公司等單位共同舉辦「幸福森活」植樹活動，在埤子頭植物園種植一百餘棵蜜源及食草植物，由黃敏惠市長帶領與會貴賓、國中小校長及博愛國小附設幼稚園的小朋友等，一起種下過山香、烏心石、高士佛澤蘭、風箱樹等一百餘棵誘蝶的食草及蜜源植物，同時期待透過串聯全市各國中小學在校園廣植，打造蝴蝶及毛毛蟲的幸福棲地，吸引蝴蝶飛入校園營造豐富的生態景緻。

黃敏惠市長在親手種下的小樹旁簽名/嘉義市政府提供

市長黃敏惠表示，人為活動使環境受到溫室效應影響，而產業在落實零碳排更是一大挑戰，惟有透過各種減碳的工作，把人為活動產生的碳排放相互抵消，實現「淨零碳排」的目標。我們以實際的植樹行動超前佈署，同時透過植樹給大家更正確的環境保育觀念與知識，感謝嘉義林區管理處、林業試驗所中埔研究中心等多個單位的共同努力一起守護我們的家園，讓生態永續生存。

黃敏惠市長說，教育學童實踐「植樹護樹」的觀念，配合「一校一特色、一生一專長、一年一千棵樹」政策，近年在校園新植約1,000棵，幫後代子孫存下一筆最實在的資產。活動特別選擇在舊有「嘉義八景-橡苑聽鶯」之稱的埤子頭植物園，園區內有豐富的動植物生態宛如「嘉義市植物博物館」。植樹活動後續串聯全市廣植蜜源及食草植物，建造蝴蝶及毛毛蟲的幸福棲地，作為環境教育美麗動人的自然教室，讓蝴蝶飛入公園，也飛入校園，共同打造蝴蝶紛飛的幸福城市。

一同參加植樹活動的長官、貴賓及小朋友們大合照/嘉義市政府

林務局嘉義林管處處長張岱表示，植樹造林在森林碳循環中，扮演著減碳角色，而造林及永續森林經營是減緩氣候變遷最具效益的方法之一，栽植原生樹種，不僅達減碳之目的，也提供生物適宜的生存環境。

林業試驗所中埔研究中心表示，蜜源植物是蝴蝶採蜜的食材，食草植物則是蝴蝶幼蟲的糧食，不同的蜜源植物可吸引到各種不同的蝴蝶，過山香食草植物是無尾鳳蝶、玉帶鳳蝶幼蟲的食物，高士佛澤蘭蜜源植物則是紫斑蝶的最愛，這些植物除了能吸引多種蝴蝶，還可引來蜻蜓、鳥類及蜘蛛等動物昆蟲，形成豐富的生態環境。其中，鳳蝶幼蟲寶寶遭遇天敵或被碰觸受驚時，會模仿蛇吐出「V字形肉條」舌頭，同時散發腥臭味嚇敵，可愛的模樣，讓人心融化，是環境教育相當動人的教材之一。

建設處表示，植樹符合聯合國永續發展目標SDGs第15項目標—保育陸域生態，因為樹木有減碳、淨化空氣、水土保持等多樣功能，為強化種樹能量。現場發送林務局嘉義林管處的過山香、七里香、蘭嶼羅漢松等苗木讓大家帶回家實習，把植樹護樹的知識及方法，應用到校園及社區之中，為生態保育及守護地球盡一份力。