高雄市壽山動保教育園區及燕巢動保關愛園區收容的流浪犬貓收容量至今已達臨界值，高雄市動保處為了媒合更多毛小孩進入溫暖家庭得到幸福，4月1日推出「成功認養毛孩送大禮」活動，限量100位名額，今日就有一對情侶到壽山園區認養一隻米克斯，允諾會好好照顧毛小孩，並開心領取3個月份除蚤滴劑等禮品。

目前因正值流浪犬繁衍季節，壽山及燕巢兩處園區內，近期增加許多幼齡犬隻入所，動物收容量皆已達臨界值，高雄市動保處希望幫毛小孩找到主人給予幸福歸宿，因此藉由「成功認養毛孩送大禮」活動，提升民眾認養意願。

動保處表示，2021年11月推出的「認養5倍券」活動受到民眾熱烈回應，不到1個月就成功認出100隻流浪犬貓，活動結束後，仍接獲不少民眾來電詢問，為延續這股熱潮，特別選在今日愚人節，推出「認養成功送大禮」活動。

動保處指出，民眾只要到高雄市壽山或燕巢動物保護關愛園區認養犬隻，毛小孩除可獲得免費絕育手術及施打狂犬病疫苗外，還贈送3個月份的除蚤滴劑，能大幅提升外在保護力，降低寄生蟲的危害，同時再加碼贈送1包狗狗專用的禮貌帶，讓飼主帶愛犬外出時能保持乾淨清爽，一起出遊趴趴走也不成問題，還能減輕飼主飼養初期時的經濟負擔，禮包限量100名，數量有限，送完為止。

今日就有一對情侶到壽山動保教育園區認養一隻毛小孩，吳小姐表示，家裡以前也認養過一隻米克斯，幾年前這隻米克斯過世，家裡成員很難過，久久不敢再次認養，為了將對往生愛犬的思念及感情化作大愛，才又鼓起勇氣認養毛小孩，允諾一定會好好照顧牠，給牠幸福。

動保處處長葉坤松表示，認養不棄養，伴牠一生，才算是合格的主人，歡迎想認養毛小孩的民眾可上動保處官方網站或加入臉書粉絲團查詢活動訊息，高市壽山及燕巢二處動物收容園區，除國定假日外，於每周二至周日白天時段開放參觀（燕巢園區每周日及周一休園）。