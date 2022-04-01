嘉義縣布袋到澎湖馬公的海上藍色公路冬季停航，3月18日重新啟航，原先4月2-5日的4天清明連假航班客滿加開船班，結果人算不如天算，遇到鋒面來襲，4月1日到3日嘉義布袋到澎湖馬公停航，預計有7000多名遊客受影響，布袋在地業者也受波及，退訂電話不斷。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處處長鄭俊華表示，根據中央氣象局預報資料，4月1至3日布袋與澎湖間海域風力高達7-8級，海面風浪逾3公尺，可能達4公尺，若風力達7級以上海上航行風險高，布袋商港就會管制出海，與各船公司商討之後，決定取消4月1至3日的航班。

布袋在地民宿業者林鴻文說，只有一個慘字，因遊客多是連假前兩天前往澎湖，可能會在布袋住宿一晚，今天的房間被退訂約5成，4月2日到3日的退房電話陸續打進來，天氣很難預測，原喜迎連假的遊客潮，沒想到遇到這波東北季風，打亂很多人的行程，但仍有部分客人留在布袋、澎湖旅遊。一名原先要到澎湖的張姓遊客說，原先要去登山，但發現山上可能會下雨轉規畫澎湖旅遊，沒想到出發前接到停航消息，連假旅遊泡湯。