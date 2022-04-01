就在清明連假前夕，台股股王爭霸再起，今收盤信驊(5274)、矽力-KY就在此消彼漲的行情下，同樣收在3315元，罕見出現台股「雙股王」的戲碼。

信驊今早盤後震盪拉高，終場收漲1.69%、報在3315元；矽力-KY(6415)則是遭到外資砍價，今開低震盪走低，下跌3.35%、同樣收在3315元，台股收盤出現「雙股王」。

今有美系外資出手砍價6檔高價IC設計股，主要就是有鑑於宏觀經濟環境風險加劇，加上消費性電子市場持續低迷等，儘管維持矽力-KY買進評等，但將目標價由5295元調降到4755元，但其實卻依舊遠遠高於今日的收盤價格。

再者，矽力-KY本就對股王寶座早已無眷戀，其日前董事會已經修改公司章程變更普通股之每股面額，每股面額由新台幣10元變為2.5元，等同股票一拆四，當時推估就是為了想以股王寶座換取市場更多的資金流通率。

至於多次挑戰股王寶座的信驊，今終於在收盤站穩股王寶座，面對此波高價IC設計股的修正，由於主要原因還是來自於大陸消費市場的疲軟，加上近日來大陸疫情爆發無疑是雪上加霜，但信驊主要客戶貢獻還是北美市場，加上也非一般消費性產品，故衝擊微乎其微，也因此，順利躲過本波段修正，股價逆勢向上發展。

信驊在全球BMC(遠端管理晶片)市佔率高達7成，今年在大型資料中心積極布建升級下，整體需求皆持續強勁下，據悉，訂單已經接到年底，且信驊也透過加價要求晶圓代工廠更多產能，預估信驊後續將獲得更多產能奧援下，加上產品漲價挹注以及目前信驊存貨天數仍低於長年平均的情況之下，全年營收成長幅度上看50%。