縣長楊文科（左）頒獎給模範兒童關西鎮東光國小羅梓云（右），在校學習與行為表現優異。（羅浚濱攝）

兒童節前夕，縣府1日在六福村舉辦新竹縣模範兒童表揚活動，由縣長楊文科頒獎給85所公私立國小共255名模範兒童，典禮結束後讓學生及家長暢遊六福村。

楊文科說，這次表場255名模範兒童，在各個不同方面皆有優異表現，有些在五育均衡、創意表現傑出，有些在人緣佳、熱心服務、孝行楷模取勝，十足展現竹縣模範兒童多樣化。

楊文科以「鳥沒有翅膀不會飛，人沒有志氣不會成功！」勉勵學生持續培養良好的品格和好學精神，同時要拿出志氣，勇敢奔向未來。

楊文科指出，兒童是國家未來主人翁，為讓每位學生健康安全長大，他上任就推動免費營養午餐加碼有機蔬菜到國中小，並落實「三章一Q」政策，今年更升格為「聰明營養午餐」，增加富含OMEGA-3的深海魚、堅果類、豆類、全榖類等食材，助於學生吃得聰明又健康。

楊文科頒獎給模範兒童，竹北博愛國小六年級曾允樂，成績都在3名，連續4年擔任班長，樂於協助同學解題，解決班上大小事，是班上的小太陽，在校學習與表現優異，深受老師和同學的肯定。

關西鎮東光國小六年級羅梓云，參加兒少電視節目奧林匹客節目錄影、四健會成果發表都為校爭光，多次參與對外表演、比賽屢獲佳績，擔任校內東光新聞的小主播，表現出色。

會中，華威廣告公司捐贈200名偏鄉地區兒童，每人500元兒童節禮物，楊文科發感謝狀，肯定該公司長期來的愛心，讓偏鄉孩子們也能感受兒童節的歡樂氣氛。