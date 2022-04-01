宜蘭縣今天（1日）新增一名確診個案（案23775），與桃園舞蹈老師傳播鏈有關，該案曾到宜蘭縣政府參加活動，縣府緊急對府內員工篩檢，縣長林姿妙快篩後是陰性；縣府公布外縣市確診者案23540曾到宜蘭傳藝中心的足跡，並提醒民眾務必落實防疫作為。

宜蘭縣新增的案23775，是羅東國中舞蹈班家長案23500的妻子，夫妻倆曾開車帶女兒到案23258在桃園開設的舞蹈教室上課，在孩子練舞時一起用餐，案23500、23775因此先後陽性確診。

案23775在3月28日上午10時30分到10時45分到縣府參加活動，活動範圍雖然僅限於縣府大廳，但衛生局考量，縣府是行政中樞，不敢輕忽，緊急安排府內員工快篩，林姿妙與副縣長林建榮，以及當天主持活動的祕書長林茂盛，快篩皆為陰性，縣府預計將篩檢1000至1200人。

案23540是外縣市確診個案，曾在3月26、27日住在宜蘭傳藝中心，另外，衛生局今天上午接獲通知，指一名外縣市老師確診，該案曾到宜蘭高中，衛生局已安排校內師生篩檢。

縣府表示，桃園舞蹈老師傳播鏈經過連續2日的篩檢工作，羅東國中1740人、凱旋國小578人、新生國小546人和綠色博覽會451人，PCR結果全為陰性。