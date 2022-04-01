近期全台各縣市停電事件頻傳，引爆民怨，台電曾解釋很多停電事故都是因為「小動物」誤觸所導致，經濟部長王美花也曾說明，不只是鳥可能觸電造成短路，在鄉下地方還會有猴子、蛇跟松鼠等干擾供電穩定。昨（31日）天有位網友Po出家附近的電線桿，上面有鳥類築巢，相當擔心會因此停電，決定發文求助，引起熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上以「我需要通知台電嗎？」為題發文指出，家附近的電線桿上面已經有小鳥築巢，「我怕那天我家會因此停電，要通知台電來移除鳥巢嗎？我看到鳥媽媽回來孵蛋了，台電會怎麼處理蛋或小鳥？」並附上兩張照片證明所言不假。

文章引起熱烈討論，許多人被原Po的發文逗笑，「鳥鳥正在藏電，不要問，很可怕」、「笑死，這是大計畫的一部分，不是死忠就別吵」、「人家在排演，你不要干擾人家好嗎」、「講了下次停電會沒有藉口耶」、「國安危機，那是對岸的生物攻擊」、「這樣到時候停電了，沒鳥可以怪很麻煩。」

過沒多久，原Po也留言回覆，已撥打1911專線通知台電處理。事實上，台電先前就曾在臉書官方粉絲團提醒民眾，若發現電線杆上有鳥築巢，除了可以撥打客服1911通報外，還可以在現場打開「台灣電力APP」點選主頁面「報修」功能選「台電設備異常」頁籤，開啟定位並拍照立即上傳就能通報。

網友見到家附近的電線杆有鳥築巢，急問該如何處理。（圖／翻攝自PTT論壇）