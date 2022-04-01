台中市運動局44歲宋姓男員工，1日下午在豐原陽明市政大樓後方停車場突然倒臥在地，市府員工見狀打119報案，消防人員緊急送豐原醫院治療，經急救後仍不治；運動局長李昱叡表示，宋男原有心血管問題，去年剛開刀裝支架，考量其健康狀況並速調整其職務，不料仍發生憾事。

李昱叡指出，宋男原本在運動局全民運動科，去年底因心臟疾病手術裝支架，並請長假休養，今年1月復職回局內工作，考量其健康狀況，調整其職務到比較算內勤的秘書室工作。

李昱叡說，他也指示人事室也持續關心宋男，若其身體不適，即准許請假休息，不料，仍發生憾事，目前運動局將全力協助家屬處理後事。經檢察官相驗，宋男為因手術後造成的心臟衰竭死亡。

不過，意外發生後也傳出一些雜音，表示運動局人力不足，有人工作3年都沒有職務代理人，最後受不了，只好離職。有員工更爆料，宋員因病休假，但秘書室主任以人力不足為由拜託他銷假上班，宋男半途被叫回來上班，才導致憾事發生甚至曾對宋員咆哮。運動局長李昱叡則強調，針對此事會再進一步了解。