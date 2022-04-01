泳渡澎湖灣已舉辦19年，由於有離岸遠、不規則海流的特色，被長泳專家譽為台灣最刺激、挑戰長度最長的海泳

澎湖縣政府1日宣布，受疫情影響停辦兩年的泳渡澎湖灣活動，訂於6月12日重裝登場，即日起開放民眾線上報名，為鼓勵澎湖籍選手參加，泳渡組、挑戰組前100名澎湖籍選手可免收報名費，體驗組前200名澎湖籍選手均免收報名費，另外只要身分證字號X者或居住地為澎湖者，一律減免100元的報名優惠。

澎湖縣政府表示，2022泳渡澎湖灣經過規劃後，將提供報名選手更高規安全戒護、多元的水域體驗、豐富的美食饗宴。其中泳渡組選手需提出相關長泳完賽證明才能報名，主辦單位同時提供泳渡組（5000公尺）、挑戰組（2000公尺）選手賽後在地美食桌餐饗宴，體驗組（500公尺）提供園遊券上岸後及時兌換美食，讓選手參賽之餘，還能體驗澎湖獨特的在地風味餐。

據縣府教育處規劃，為搭配泳渡系列水域活動， 6月9-11日會在觀音亭舉辦水上嘉年華，提供獨木舟、風帆及水上氣墊挑戰樂園，還有精彩的水上嬌娃走秀。

教育處長蘇啟昌表示，泳渡澎湖灣已舉辦19年，由於有離岸遠、不規則海流的特色，被長泳專家譽為台灣最刺激、挑戰長度最長的海泳，歡迎熱愛挑戰泳渡的朋友一起來挑戰。