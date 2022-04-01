台北市今新增12例本土，市長柯文哲今召開防疫記者會指出，疫情在台灣各地散開，北市12例分布8行政區，相當廣泛，與去年集中萬華狀況不同，讓防疫困難度變大。

柯文哲表示，北市本土12例，境外32例，北市12例分佈8個行政區，相當廣泛，跟去年不一樣，去年相當集中萬華，現在相當均勻分布在所有行政區，境外大部分一個國家一個，馬來西亞最多三個，不管從境外或本土都相當均勻，造成將來防疫困難度變大多。

柯文哲指出，台北12例，相較基隆較少，但是首都生活圈，每天從台灣各地進入台北一天有90萬人，只要其他的縣市有，都認為台北跑不掉，台北戶籍人口不多，但是日間活動人口相當多。

柯文哲舉例，以台中案例去吃喜宴，到現在為止已經有21個人染疫，其中10個人去台中吃喜宴回到台北，其他縣市都有基隆、高雄、新竹，連金門都有，台灣是一日生活圈，不只是高鐵沿線、到金門都有，表示疫情在台灣各地散開，到底怎麼辦，台中這例子是buffet，近距離接觸，餐具共用、跨桌流動，感染情況更嚴重。

柯文哲說，明天起就是連假，即使在假日期間，禮拜一到禮拜五早上7個篩檢站還是有在做，不受假期影響，各位市民朋友要馬直接去醫材店買快篩劑自己做，或是到七大篩檢站去做PCR篩檢。