被控犯下1987年的學童陸正被綁架撕票案、女保險員柯洪玉蘭遭強盜分屍案的邱和順，2011年遭最高法院判決死刑定讞，但近期卻被爆料在台北看守所內性侵室友，該室友透過友人投書媒體指控，邱男屢用捅屁眼、打手槍的方式玩弄他。對此，北所副所長林建昌表示，本案涉及個人隱私無法透露，全案已交由新北地檢署調查，所方後續會配合調查。

林建昌表示，邱和順確實有與一名室友關押在牢房內，所方雖有替該位受刑人寄發信件，但僅有檢查有無違建物品、並無閱讀文件，因此不知有上述情況，且本案涉及個人隱私因此無法透露，全案已進入檢方調查階段，後續偵查部分，所方都會配合調查。

該名投書受刑人指控，他在今年1月被邱男捅屁眼、打手槍超過10秒，還被打到流血，邱男甚至把手伸進他的內褲手淫、摸大腿，反覆玩弄他一小時，後來雖然有向所方請調獄房，並寫下求救信，委託其他室友轉交媒體。

投書人指控，邱和順因有眾多人權團體聲援，因此司改會律師團動不動就會來向北所關切，養成他囂張跋扈個性，常見到他飆罵所方人員，但北所管理人員擔心寫報告，採放任態度，幾乎不約束他使他成為所內的惡霸。

並指出，北所收容人已分別對邱男提出2項告訴，除了性侵外，還有詐欺，邱男用本票向收容人借錢，並承諾借100萬還300萬，待獲得億元冤獄賠償後，才可還錢。