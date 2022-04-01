市長鄭文燦主持疫情說明記者會盤點傳播鏈。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園1日新增20例本土個案，其中有19例為網購電商工作的凡美工作坊群聚案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會盤點市內多條傳播鏈，他表示，凡美工作坊有6名員工確診，5人設籍桃園、1人新北，皆有衍生至家庭和學校。

鄭文燦表示，案23623於職場出現症狀採檢確診，同住家人有4人確診，3月26日曾帶女兒（案23619）與朋友女兒（案23544）一起到美術班上課，造成美術老師（案23618）遭傳染。案23540傳染給家裡3人，其中有孩子就讀仁和國小。

案23620傳染給家中2名女兒，其中大女兒（案23641）衛理幼兒園。案23542則傳染給小叔及小叔的老婆。案23616造成就讀希望城堡幼兒園的兒子（案23640）確診。另還有案23610設籍新北，傳染給2名家人，該群聚案總共累計22人確診。

鄭文燦說，校園部分中壢高商採檢50人全為陰性、仁和國小採檢66人、新坡國小採檢247人、希望城堡幼兒園採檢610人、衛理幼兒園採檢1392人，4校仍在檢驗當中。

鄭文燦提及，針對觀音大潭電廠匡列二採802人全陰性，不過居隔採檢有個案，明天會公布，另外，案23527在龜山某電子大廠任職，採檢352人皆為陰性。此外，今天有1名刑大女員警陪病採檢確診，目前還沒有案號，會列入明天的個案中，已安排預計採檢650人。

「目前還沒到社區大流行的階段，要想辦法築起防火牆！」鄭文燦呼籲，由於Omicron病毒傳染力強，造成多縣市多點爆發，職場、家庭、學校3方面風險高，提醒民眾若足跡曾至百貨公司、餐廳等高風險區域，口罩要戴好，也呼籲清明連假後、返回職場前要做快篩。