韓星玄彬、孫藝真昨（31日）在首爾華克山莊酒店婚宴場地「Aston House」舉行婚禮，2人在百名賓客見證下交換婚戒互許終生，這場世紀婚禮獲得眾人滿滿祝福，不過身為玄彬粉絲的屈中恆老婆Vicky，獻上祝福後補上一句「阿彬娶不到阿娟」，立刻引起網友狂問阿娟是誰？答案揭曉後讓所有人都笑翻。

Vicky 在臉書轉貼玄彬和孫藝真的婚紗照，照片中兩人對著鏡頭燦爛微笑，喜悅之情全寫在臉上，身為玄彬死忠粉絲的她，不忘獻上祝福：「阿珍（真）一定很幸福～笑得像個小女孩一樣」，更不忘附上3個愛心，還特別強調玄彬是自己的「前男友」，不過隨後補上一句「阿彬娶不到阿娟娶阿珍（真）一樣要幸福喔」，立刻引起網友好奇「阿娟究竟是誰」。

對此，網友忍不住詢問：「還有一位阿娟？」Vicky 則是直接回應：「我本人」，這讓對方直接表示：「小的有眼不識泰山」，立刻笑翻一票網友，接著也有不少人回應：「這算是來自前女友最後的告白嗎」、「難怪男方似乎笑得不夠開懷，原來是因為妳」、「阿娟別難過、離開阿屈還是有機會跟阿彬的」。

玄彬和孫藝真對於婚禮相關流程及細節保密到家，直到當天才陸續公開，絕美婚紗照也因此曝光，只見小倆口緊牽著手，對著鏡頭露出甜蜜微笑，孫藝真還大笑露出「招牌彎眼」，甜蜜狀態全寫在臉上。