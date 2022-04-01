星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、處女座、金牛座、獅子座看起來好像什麼都不在乎，其實非常有責任感，在重視的人面前會擔起責任，顯得非常可靠。

▍1.天蠍座

天蠍座防備心很強，習慣與不熟悉的人保持距離，他們行事風格低調，不太會主動表達想法，如果跟他們不熟，會以為他們什麼都不在乎，其實他們在親近的人面前很有責任感，做事態度積極，絕不推托，展現出可靠的一面。

▍2.處女座

處女座自我要求高，有時為了維持自己在他人心目中的形象，會刻意裝模作樣，想要顯得有氣勢又優雅，和他們不熟悉的人可能會覺得跟他們有距離感，其實處女座也是典型的外冷內熱，對自己人非常熱情，面對在乎的人會變得很可靠，甚至犧牲自己也在所不惜。

▍3.金牛座

金牛座最愛賺錢，唯有存款數字越來越高，才會讓他們有安全感，如果跟他們不熟，會覺得他們只顧自己的發財夢，其他事情都不在乎，其實他們對親近的人會變得很大方，願意付出時間和金錢，顯得很有擔當。

▍4.獅子座

獅子座本身充滿氣勢，性格有點霸道，喜歡表現，希望得到眾人的矚目和崇拜，他們有時會顯得很自我，好像只在乎自己，其實他們非常講義氣，對朋友和情人都很負責任，會想盡辦法來讓重視的人過得開心，是個很可靠的人。