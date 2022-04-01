美國參議院周四一致通過強化海運監督的法案，支持者表示，此舉將有助於緩解出口積壓問題。

根據參議院通過的《海運改革法案》（The Ocean Shipping Reform Act），美國政府將強化聯邦海事委員會（FMC）的調查權，並提高產業行為的透明度。

該法案將禁止海運業者不合理地減少美國出口的機會，而業者是否違規將交由FMC裁決。FMC將為此制定新規範。

此外，該法案亦將要求海運的公共承運人（common carrier）每一季向FMC報告「總進出口噸位」，也允許FMC開始調查公共承運人的商業行為，並採取執法措施。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，不公平的航運手段有損美國出口與消費者權益，這項立法的目的是改革這些手段，以降低美國人的生活成本。

舒默表示，供應鏈積壓問題使貨物更難離開美國港口及到達國際目的地，而貨物在我們的港口每閒置一天，廠商花費的成本就更多。

提出這項法案的參議員Amy Klobuchar表示，短短兩年內貨櫃價格就大漲4倍，這不僅增加消費者的成本，亦損害美國企業。

美國眾議院在去年12月以364票對60票通過類似的法案，因此在最終法案送交拜登總統簽署之前，兩院議員必須先化解分歧。

白宮在3月15日發布一項資訊共享的試驗計畫，以解決塞在美國港口的供應鏈瓶頸。