根據印尼官方1日數據，當地3月CPI(消費者物價指數)年增2.64%，創兩年來最高。同時，也比市場預估值2.56%要高出一點。

印尼政府表示，3月CPI會如此地大漲，是因為辣椒、食用油、雞蛋、家用瓦斯以及用黃金做成的首飾售價上揚所致。不過，尚未超出印尼央行所訂的民眾通膨目標區2%至4%範圍內。

而剔除掉波動較大的鮮食，以及當地政府所管控的部分商品後，核心CPI也升至2.37%，略高普遍預估值2.33%。