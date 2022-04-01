《國際經濟》衝上2年新高點 印尼3月CPI增2.6% 15:582022/04/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據印尼官方1日數據，當地3月CPI(消費者物價指數)年增2.64%，創兩年來最高。同時，也比市場預估值2.56%要高出一點。 印尼政府表示，3月CPI會如此地大漲，是因為辣椒、食用油、雞蛋、家用瓦斯以及用黃金做成的首飾售價上揚所致。不過，尚未超出印尼央行所訂的民眾通膨目標區2%至4%範圍內。 而剔除掉波動較大的鮮食，以及當地政府所管控的部分商品後，核心CPI也升至2.37%，略高普遍預估值2.33%。 財新中國3月製造業 PMI降至48.1 北市人口3月底正式跌破250萬 議員席次恐再-1 #CPI #3月 #預估值 #印尼政府 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》利多不少 韓股走低 12:382022/04/01 財經 新台幣3月貶幅 58個月最大 04:102022/04/01 金融．稅務 《國際經濟》看不見好消息 日短觀Q2悲觀 10:082022/04/01 財經 《傳產》3月房仲業績穩增1成 Q2變數多 14:482022/03/31 財經 《金融》回歸基本面 首季「金鋼」揮拳、科技失神 09:482022/03/31 財經 品觀點｜政策影響 高雄房市交易趨緩換約轉單潮異軍突起 12:542022/03/31 財經 品觀點｜俄羅斯供應台灣近一成天然氣 政策補貼恐難支撐 13:432022/04/01 財經 《基金》美銀牛熊指標亮綠燈 美股投資價值浮現 10:082022/03/31 財經 本土疫情擴散＋俄烏戰事衝擊 陸3月製造業PMI 再陷萎縮 04:102022/04/01 財經要聞 雙北兩個案曾訪竹市 匡180人採檢中 15:102022/04/01 社會 烏克蘭危機正熾 英俄外長相繼訪印度 14:572022/04/01 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。