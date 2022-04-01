2022年為全球升息元年，中租投顧指出，儘管俄烏局勢發展仍有待觀察，但歷史經驗顯示，在重大地緣政治衝突發生後半年，標普500指數級科技股平均漲幅分別達7.35％、12.35％，在全球景氣溫和復甦態勢下，投資人可鎖定三大類資產分批布局，享受長線投資回報。

全球央行步入升息周期，美國聯準會3月16日決議升息1碼、且多位聯準會官員支持儘速再升息，遏制過高通膨，台灣央行也提高重貼現率至1.125％。不過，國內消費者物價指數（CPI）已連7個月高於2％，實質購買力下降，使得民眾更重視投資收益。

據投信投顧公會統計，自2020年3月疫情爆發後至2022年2月底，共同基金總規模增幅達30.2％，顯見國人喜愛配置基金趨勢攀升。對此，中租投顧旗下中租基金平台已提供超過2千8百檔境內外基金，供投資人做資產配置。

針對後續投資方向，中租投顧副總經理蘇皓毅指出，美國3月24日初請失業救濟金人數降至1969年以來新低，美國3月Markit製造業PMI升至58.5的半年新高，經濟數據持續回暖。儘管俄烏局勢發展仍待觀察，但第二季可參與全球經濟復甦與資產輪動機會。

對於看好標的，蘇浩毅認為，雖然目前處於升息循環開端，但聯準會正設法讓通膨降到較令人安心水準，引導經濟稍放緩到足以降低通膨、同時不使經濟衰退。

而高盛證券研究指出，自1985年來歷次升息期間，資金流入股市占總資產管理規模（AUM）比重提升，儘管通膨壓力仍在，但聯準會官員強調美國經濟非常強勁，能抵禦升息帶來的壓力。

對此，中租投顧建議可配置三大方向資產，一是通膨概念，如房地產、基礎建設等股票，二是趨勢創新，如科技、人工智慧機器人及新經濟等產業，最後則是未來相關領域，如替代能源、氣候變遷及永續發展等股債，皆可均衡配置，掌握中長期投資收益。

中租基金平台對此趁勢推出基金申購0手續費優惠活動，並因應升息、通膨議題及趨勢創新等熱門主題，推出精選基金定期定額終身0手續費優惠，另有「十大基金品牌單筆申購零手續費優惠」。